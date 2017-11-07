رصد تقرير 7 أطعمة تساعد على جلب السعادة، لما لها من تأثير نفسي وعقلي، من خلال الشعور بالاسترخاء وإفراز الهرمونات التي تساعد على الشعور بالسعادة.

وأوضح التقرير، أن من بين الأطعمة التي تجلب السعادة الشوكولاتة الداكنة التي تولد إحساساً بالراحة والهدوء، والفلفل الحار الذي يزيد من هرمون “الأندروفين” في الجسم ما يعزز من الشعور بالسعادة، وكذلك البصل الذي يعزز صحة الدماغ ويقاوم الاكتئاب، وذلك وفقاً لـ "العربية".

وأضاف أن الثوم يجلب السعادة لمتناوله؛ لأنه يفرز هرمون "السيروتونين" المسؤول عن السعادة، كما أن الفطر يساعد على إفراز ذات الهرمون، فيما يحتوي جوز الهند على دهون تحسن المزاج، أما الشاي الأخضر فإنه يساعد على تهدئة الأعصاب ومنح الشعور بالاسترخاء.