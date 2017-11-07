أثار دونالد ترامب موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قلة صبره بعد أن صوِّر وهو يفرغ كيساً كاملاً من الطعام لسمك الكوي في مستنقع خلال زيارته اليابان.

وكان الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد بدآ برمي الفتات للسمك المتجمع في المستنقع. لكن يبدو أن ترامب فقد صبره وأفرغ كيس الطعام ضربة واحدة أمام وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أضحكه المشهد.

غير أن تصرّف ترامب أثار موجة من السخرية على تويتر حيث لفت بعض الرواد إلى أنه ليس من السليم أن يبتلع السمك كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة.