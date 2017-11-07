أظهر مقطع فيديو"واقعة غريبة"بعد قيام أحد عناصر شرطة ميامي الأمريكية بتوجيه لكمة "قاضية" لفتاة صفعته على وجهه أثناء محاولة إخراجها من ملعب كرة قدم خلال إحدى المباريات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عدداً من عناصر الشرطة الأمريكية -ضخام الجثة- كما يظهرون في المقطع كانوا يحاولون إخراج الفتاة التي تدعى، بريدجيت فريتاس، من مدرجات الجمهور بملعب “هارد روك” بالقوة فيما حاولت هي مقاومتهم دون فائدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الفتاة ذات الـ30 عامًا، وجهت صفعتين لأحد رجال الشرطة أثناء محاولتهم السيطرة عليها، ما دفعه إلى معاجلتها بلكمة أفقدتها الوعي".

وأعلنت شرطة ميامي أنها “بدأت التحقيق في الحادثة"، وقالت في تعقيبها على مقطع الفيديو، إن “الحفاظ على الأمن والسلامة في أي حدث هام هو أكثر ما يشغلنا وعلى سلم أولوياتا".

وأضافت، أن "التعامل الذي تم مع الفتاة في الملعب كان نتيجة سوء سلوكها وتصرفها غير المنضبط".