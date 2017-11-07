لحظات مروعة مرت عندما هاجم نمر سيبيري حارسة حديقة حيوانات روسية شابة على مرأى من الزوار. ووفقا لرواية صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن النمر ، الذي يدعى"تيفون"، انقض على حارسة في حديقة حيوان كالينينغراد في روسيا، بعد أن تركت سهوا باب القفص مفتوحا أثناء جلبها الطعام للحيوان.



ولكن حياتها انقذت عندما أطلق المتفرجون صرخاتهم ورجموا النمر بالحجارة إلى ان تراجع. حتى أن بعض الرجال حملوا طاولة وكراسي من مقهى قريب، وألقوا بها من فوق السياج لصرف انتباه الحيوان المفترس حتى تتمكن الحارسة من الفرار. وقد أصيبت حارسة الحديقة وهي من كالينيغراد إصابات شديدة ونقلت إلى المستشفى. وأظهرت صور مثيرة للقلق المرأة وهي ملقاة على ظهرها والنمر فوقها محاولا الفتك بها.