بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته التي تستمر 12 يوما إلى الصين واليابان، الأحد، فيما عرضت الخدمة السرية للولايات المتحدة نظرة خاطفة على كيفية نقل أسطول السيارات الخاص بالرئيس إلى جميع أنحاء العالم.



ونشرت الخدمة السرية على حسابها في موقع التواصل تويتر تغريدة قالت فيها " لا يمكننا أن نترك الوحش وراءنا!" وأضافت صورتين يظهران موكب الرئيس داخل طائرة النقل C-17 غلوبيماستر.

"الوحش" هي ليموزين كاديلاك تستخدم لنقل الرئيس من مكان إلى آخر. وهي تعمل خارج أسطول الخدمة السرية.

وهذه السيارة مدججة بالسلاح ضد القذائف والعبوات الناسفة والأسلحة الكيماوية، وهي مزودة بوسائل الاتصالات المتقدمة والمعدات الطبية الطارئة.