يختار الناس في العادة، الرفوف الموجودة في باب الثلاجة حتى يقوموا بحفظ البيض، لكن خبيرة في التخزين قالت إن الطريقة مضرة ودعت إلى تغييرها.

وأوضحت المسؤولة في شركة "سبيس ستشايشن" فلاتكا ليك، أن باب الثلاجة أسوأ مكان على الإطلاق لحفظ البيض، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم عن صحيفة "ذا صن".

ويكمن السبب في اضطرار الناس إلى فتح باب الثلاجة باستمرار طيلة اليوم، وحين يحصل ذلك، يتعرض البيض لدرجات متفاوتة من الحرارة، ويصبح أكثر عرضة لأن يفسد، مقارنة بالبيض المحفوظ في أماكن أخرى.

وتضيف الخبيرة أن ثمة خلافاً حول الطريقة المثلى لحفظ البيض، ذلك أن هناك من يدافع عن وضعه في الثلاجة، وثمة من يحبذ تركه



