كيفانتش تاتلوغ الذي دخل عامه الـ34 يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول ولكن منعه انشغاله بتصوير فيلمه الجديد "هيا يا ابني" من الاحتفال بهذه لمناسبة برفقة زوجته.

ولممارسة إحدى الهوايات التي يعشقها، زوجة مهند باشاك ديزار خبيرة الأزياء فاجأته برحلة غوص في مياه البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ.

ووفقاً لصحيفة Gecce تاتلوغ لم يكن على علم بهذه المفاجأة حيث توجهت زوجته إلى مخرج الفيلم وأخذت منه إذن إجازة لزوجها مدتها 4 أيام ليتوجها بعدها إلى أشهر منطقة للغوص في مصر.

وكان مهند قد شارك في الفترة الأخيرة على صفحته في إنستغرام صوراً له في قاع البحر أثناء ممارسته الغوص يعود تاريخها إلى يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الذي ربما قد تكون هدية عيد الميلاد قدمت له مقدماً عن يوم ذكرى ميلاده.



وبدأ تصوير فيلمه الحزين "هيا يا ابني" في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول ويمثل مهند دور الأب وتعكس الأحداث علاقة الأب بابنه وتشارك كيفانتش البطولة الممثلة بشرى ديفيلي التي كان آخر أعمالها مسلسل "الانتقام الحلو".

وكان قد احتفل الثنائي كيفانتش وباشاك بزفافهما في فبراير 2016 في مدينة باريس.

واحتفلت باشاك بعيد ميلادها الـ40 في منتصف شهر أبريل/نيسان حيث كان أول ما شاركه تاتلوغ على صفحته في إنستغرام تهنئة لها كتب بها "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، من الجميل أنك ولدتِ ومن الجميل أنك موجودة" حيث نالت إعجاب مئات الآلاف من المتابعين.