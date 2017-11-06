

أعلنت السلطات المنظمة للاتصالات في تايلاند اليوم أنه بداية من 15 ديسمبر ،سوف يتطلب الحصول على شريحة الموبايل، عمل مسح ضوئي للوجه أو بصمات الأصابع .

ووفقا للجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات ، فإن المتطلبات الجديدة سوف تفرض على كل من المواطنين والأجانب الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من "وحدة تعريف المشترك" ، سواء بنظام الدفع المسبق أو الفواتير الشهرية .

ولا تطبق عمليات المسح على الأشخاص الذين يمتلكون بالفعل وحدات إس.آي.إم ولا يرغبون في الحصول على وحدات جديدة.

وقال تاكورن تانتاسيت ،الأمين العام للجنة، :"يمكنك أن تطمئن بأنه ستتم المحافظة على خصوصية وحماية جميع البيانات الشخصية".

وأشار تاكورن إلى أن "هذا هو جزء من سياسة حكومية لضمان الأمن القومي والسلامة العامة من ناحية المعاملات الإلكترونية . ويمكن الآن تحديد هويات مستخدمي الهواتف المحمولة".

وذكرت اللجنة أن إعلان المتطلبات الجديدة يأتي بعد تجربتها بنجاح في العاصمة بانكوك وأقصى جنوب تايلاند منذ ونيو الماضي.

وتشهد ثلاثة أقاليم هي باتاني ويالا وناراتيوات الواقعة جنوبي تايلاند والمتاخمة لماليزيا ،منذ عقود من الزمن ، حركة تمرد انفصالية مما أسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص منذ عام 2004 .

وقالت السلطات إن الكثير من الهجمات التفجيرية في المنطقة كانت تتم باستخدام الهواتف المحمولة