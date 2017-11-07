كشفت وثائق مالية مسربة يطلق عليها “أوراق الجنة”، عن تعاملات سرية بين ملكة بريطانيا إليزابيث وأكبر الشركات في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتضمن تلك التسريبات ادعاءات بأن الملكة تستثمر 10 ملايين جنيه إسترليني من ثروتها سرًا، مستغلة ثغرات تعفيها من الضرائب.

وتستخدم إدارة الأعمال الملكية، المسؤولة عن استثمار الثروة الملكية، صناديق الأسهم الخاصة الخارجية في جزر كايمان وبرمودا التي تحمي المستثمرين البريطانيين من دفع الضرائب على ممتلكاتهم.

كما استثمرت مبالغ كبيرة من المال في شركات من بينها “برايت هاوس” التي تحيط بها الادعاءات بتورطها في صراعات استغلال العملاء الضعفاء.

كما تم استثمار مبالغ كبيرة في شركات غير مرخصة، أعلنت أفلاسها وهي مدانة بـ 17.5 مليون جنيه إسترليني لمصلحة الضرائب البريطانية.

من جانبه، قال كريس أدكوك، مدير الشؤون المالية لثروة الملكة البالغة 500 مليون جنيه إسترليني: “تستند إستراتيجيتنا الاستثمارية إلى المشورة، والتوصية من مستشارينا الاستثماريين وتخصيص الأصول المناسبة”.

وأضاف: “نحن لا نستثمر سوى في صناديق الأسهم الخاصة التي تحظى بتقدير كبير، بعد توصية قوية من مستشاري الاستثمار”.