قدم لاعبو فريق أدو دين هاغ لوحة فنية رائعة خلال مباراتهم أمام نادي فينورد روتردام في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الهولندي لكرة القدم.

وأمام الجماهير التي حضرت المباراة على ملعب "كيوسيرا" تقدم فينورد عبر اللاعب نيكولاي يورغينسين في الدقيقة الرابعة، لينجح بعدها فريق أدو دين هاغ في تبادل الكرة في وسط الملعب بطريقة رائعة، قبل أن يصل إلى مشارف منطقة الجزاء.

وتبادل بعدها اللاعبون الكرة من اللمسة الأولى "تيكي تاكا" قبل أن يمرر الهولندي ناصر الخياطي إلى زميله آرون مايرس الذي سدد بقوة في شباك الخصم عند الدقيقة 44، ليتلقى تصفيقاً حاراً من الجماهير التي حضرت في أرضية الميدان.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين، إذ سجل ويلفريد كانون في الدقيقة 55 الهدف الثاني لفريق أدو دين هاغ، قبل أن ينجح المغربي كريم الأحمدي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84.