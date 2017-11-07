أعرب الممثل الأمريكي الشهير مات ديمون عن اعتقاده بأن هيمنة الرجال على السلطة في العالم أمر غير جيد.

وقال ديمون (47 عاماً) في رد على سؤال لمجلة “بلاي بوي”، عما يمكن أن يجعل العالم مكاناً أفضل: “يتعين على النساء أن تتولى السلطة”.

وذكر ديمون أن الأفلام أيضاً تجعل العالم مكاناً أفضل، وقال: “الأفلام تثير التعاطف، فأنت تغوص من خلالها في حياة أشخاص آخرين”.

وأضاف ديمون أن أفلامه تحقق له أيضاً فائدة علاجية، موضحاً أنه يستطيع طرد شياطينه عبر الأفلام، وقال: “هناك آخرون يضطرون للذهاب إلى الطبيب النفسي لتحقيق ذلك”.