طريقة خلاقة لإطعام أكثر من مليون جائع في نيويورك.. تشييد تصميمات بعلب الطعام المحفوظ..

تنظم إدارة التصميمات المجتمعية مسابقتها السنوية الخامسة والعشرين هذا العام في نيويورك والتي تجمع مصممين ومهندسين لتشييد تصميمات عملاقة من علب الطعام المحفوظ غير المستخدمة.

وقالت جنيفر جرين العضو المؤسس لهذه المسابقة في نيويورك ”لقد اقترضنا هذه الفكرة بحق من سياتل. لقد شيدوا نموذجا للإبرة الفضائية من العلب ومن هنا راودتنا الفكرة بأن نشيد تصميمات من علب الطعام. وكان ذلك منذ 25 عاما“.

وشارك في المسابقة هذا العام 27 فريقا حولوا نحو 80 ألف علبة طعام محفوظ إلى أعمال فنية مثل النرد وزهرة لوتس عملاقة وثمرة أناناس عملاقة.

وسيعلن المنظمون يوم الاثنين الفائز بجائزة ”أفضل وجبة“.

وقالت جرين ”نتبرع بعلب الطعام لمؤسسة سيتي هارفست. من المحزن أن يكون هناك جائع واحد من بين كل أربعة من سكان نيويورك... ومن ثم فإن طعامنا سيغذي 45 ألف أسرة“.

وستظل التصميمات معروضة في بروكفيلد بليس بنيويورك حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني.