التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورا لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر تظهر بشكل واضح علامات الحمل عليها، وذلك خلال حضورها عيد ميلاد والدتها كريس جينر «60 عاما» اول من أمس، برفقة شقيقتها كيندال جينر وكورتني كارديشيان، حيث ظهرت كايلي وقد بدت عليها بشكل واضح الزيادة الملحوظة في الوزن إثر الحمل رغم محاولتها إخفاء ذلك بارتدائها بدلة رياضية سوداء فضفاضة، إلا أن كل ذلك لم يخف انتفاخ بطنها حيث من المتوقع أن تكون في الشهر الخامس.



وأثارت الصور حفيظة وغضب كايلي التي اعتبرت أنها بدت هكذا في الصور بسبب إجراء تعديلات «فوتوشوب» على الصور، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «أولا وقبل كل شيء، إذا أردتم أن تجروا عملية فوتوشوب على صوري.