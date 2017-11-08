قضت محكمة يابانية بإعدام سيدة / 70 عاما/ أطلق عليها اسم” الأرملة السوداء” وذلك بعد إدانتها بقتل زوجها وشخصين أخرين ومحاولتها قتل شخص رابع في الفترة ما بين 2007 و 2013.



وأصدرت محكمة كيوتو الجزئية قرارا بإعدام شيساكو كاكيهي. وقال فريق الدفاع عنها إنها غير مذنبة بسبب عدم وجود دليل مادي، كما طالب بعدم إدانتها بسبب إصابتها بالخرف حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو.



ونقلت شبكة ان اتش كيه عن القاضي اياكو ناكاجاوا القول للمحكمة “في جميع القضايا الأربعة، المتهمة جعلت الضحايا يشربون السيانيد بنية القتل”.



وكان قد جرى إلقاء القبض على كاكيهي في تشرين ثان/نوفمبر 2014 للاشتباه في قيامها بقتل زوجها اساو بغاز السيانيد السام.



وعندما بدأت محاكمتها في حزيران/يونيو الماضي، رفضت المتهمة التحدث، بعد ذلك اعترفت بقتل اساو في كانون أول/ديسمبر 2013 بعد شهر من زواجهما.



وقالت كاكيهي إن اساو لم يكن يعطيها مالا كافيا لأنه كان يواعد سيدة أخرى.



وأطلقت وسائل الإعلام اليابانية على كاكيهي اسم ” الأرملة السوداء” أو العنكبوت السام.



ويذكر أن كاكيهي تزوجت أو واعدت أكثر من عشر رجال، وورثت نحو مليار ين (8ر8 مليون دولار) حيث أنها كانت تبحث عن الرجال الأثرياء عبر وكالات المواعدة. ولكنها غرقت في الديون عقب محاولاتها دخول مجال البورصة