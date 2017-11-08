ردت عارضة الأزياء كايلي جينر على الصور الصادمة التي نشرتها صحيفة The Daily Mailالبريطانية، والتي ظهرت من خلالها أخت كيم كارداشيان وقد اكتسبت وزناً زائداً بسبب الحمل، ونفت تماماً أن تكون هذه صورتها الحقيقية.

وأكدت عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أن الصور تم التلاعب بها عبر برامج تحرير الصور "فوتوشوب"، واستدلت ببعض الخطوط الملتوية في خلفية الصورة التي تؤكد مزاعمها.

ونشرت صحيفة The Daily Mail البريطانية مجموعة من الصور الصادمة لجينر بعد إعلانها عن حملها الأول من صديقها ترافيس سكوت، تلك الصور التي تشير إلى زيادة مفرطة في وزن عارضة الأزياء الشهيرة.

ورغم مزاعم جينر، إلا أن الصحيفة البريطانية أكدت أن الصور حقيقية، بحسب مجلة ليالينا، وأن الصور التي تم التقاطها عبر مصور باباراتزي، لجينر تشير إلى حملها في الشهرالخامس.