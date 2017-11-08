حلم الهجرة يراود فئة عريضة من الأشخاص في العالم خصوصا الشباب بحثا عن مستوى معيشي أفضل وهربا من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلدانهم الأصلية.

منذ أيام كشفت كندا عن خطة تهدف إلى استقدام مليون مهاجر، ولكن كندا ليست الخيار الوحيد، خاصة مع تنوع ميول الراغبين في الهجرة وأهدافهم.

وفيما يلي قائمة بأفضل ثمان وجهات للهجرة حسب تنوع أهداف المهاجرين، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية:

1- أفضل وجهة: النمسا باعتبارها تعيش ظروفا اقتصادية وسياسية جيدة كما أنها "تسحر العالم بجمالها".

2- أرخص وجهة: الهند، حيث صنفتها عدد من الإحصائيات في قائمة أرخص دول معيشة في العالم.

3- أحسن وجهة من حيث العلاقات الاجتماعية: إذا كنت تبحث عن مكان تنشئ فيه علاقات صداقة جديدة توجه نحو نيوزيلاندا، حيث الناس متفتحين ومستعدين لربط جسور التواصل مع أي كان.

4- أكبر وجهة من حيث المساحة: غرينلاند، حيث تبلغ كثافتها السكانية 0.0 في كل كيلومتر مربع.

5- أحسن وجهة من حيث الأمان: فنلندا تحتل قائمة أكثر الدول أمانا في العالم، حسب تصنيف "وورد إيكونوميد فوروم".

6- أفضل وجهة من حيث السعادة: كوستاريكا تتصدر قائمة مؤشر السعادة العالمي، حسب التقرير الذي يعد تحت إشراف الأمم المتحدة.

7- أفضل وجهة من حيث الطبيعة الخضراء: سورينام، التي تملأ الغابات 95 في المئة من مساحتها، وبالتالي فإن هواءها الأنقى من أي مكان آخر.

8- أحسن وجهة من حيث اللغة: توجد العديد من الدول التي لن تضطر فيها إلى تعلم الكثير من اللغات للتأقلم مع سكانها، مثل كندا وأستراليا وكندا وأميركا (فالأغلبية الساحقة للسكان يتحدثون الإنجليزية).

9- أفضل دول للمساواة بين الجنسين: سواء كنت ذكرا أم أنثى فإن أكثر الدول التي تساوي بين الجنسين هي آيسلندا.