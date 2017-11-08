بعد أعوام من العمل الدؤوب، كشفت الإمارات عن متحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي في المنطقة، ينفرد بسعيه إلى تسليط الضوء على أوجه التشابه بين الحضارات والثقافات المختلفة لنشر ثقافة التسامح والاعتدال وتقبل الآخر من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح اللوفر أبوظبي رسميا أمام الزوار في 11 نوفمبر الجاري، ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في مراسم الافتتاح الرسمية.

ويقول رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة في الإمارات، محمد خليفة المبارك إن اللوفر أبوظبي رسالة وثورة وثروة، "فهو رسالة تسامح وعلم وحوار، ترفعها الامارات في وجه التطرف والارهاب. وهو أيضا ثورة فنية وثروة ثقافية، ودعوة للتواصل العالمي وتقبل الآخر المختلف، سواء أكان هذا الآخر ديانة أم ثقافة أم مجتمعا".

ويقتبس المبارك من الشيخ محمد بن زايد قوله إن متحف اللوفر أبوظبي هدية من دولة الإمارات إلى العالم، ويستلهم من الرسالة التي تجسدها دولة الإمارات كأنموذج فريد في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي ليقول إن متحف اللوفر أبوظبي "يجسد مفاهيم دولة الامارات، ويركز على السلام والتقبل والتقارب والتواصل العالمي"، واصفا المتحف بأنه أول متحف عالمي في الوطن العربي يحمل زواره في رحلة عبر التاريخ، تبدأ مع بدايات الفن من "الفأس الحجري" من السعودية الذي يعود تاريخه إلى ملايين السنين، مرورا بتمثال "عين غزال" من الاردن.

لكن، ما الذي يميز اللوفر ابوظبي؟ وما الرسالة التي يحملها إلى العالم؟ يقول المبارك إن المتحف يزخر بفكر التواصل، "حيث يرى كل زائر ومضة من تاريخه وتراثه وتراث بلدان أخرى، أما رسالته فتتجسد بالتواصل. ففكرة التواصل كانت حاضرة في متحف العين الذي انشأه الشيخ زايد في عام 1960، ويركز على التقارب بين الامارات وحضارات قديمة منذ آلاف السنين".

يختم المبارك: "لا تبدأ الاستراتيجية الثقافية في دولة الامارات بمتحف اللوفر ولن تنتهي عنده. عندنا متاحف كثيرة في العين وأبوظبي (قصر الحصن)، وفي نهاية العام سنبدأ بانشاء متحف الشيخ زايد الذي يعرف الناس على تاريخ الامارات".

أكبر الإنجازات

عشر سنوات من العمل الدؤوب يصفها مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، بال "مغامرة"، ليضيف: "كلي فخر بهذا المتحف"،

ينظر إلى عقد مضى مستحضرا ذكريات جميلة، رافقت عملية تشييد البناء. فهو يتذكر في عام 2009، حين حضر مع لجنة مختصة إلى جزيرة السعديات، حيث أمضوا ساعات يجوبون الرمال بحثا عن نقطة الارتكاز الحسابية الأنسب لتشييد قبة متحف اللوفر ابوظبي المميزة. يتذكر يوم رفعت القبة الضخمة على الدعائم، ويتذكر في العام الماضي يوم أزيلت السدود، فسمحت للمياه بأن تنساب محتضنة المبنى.