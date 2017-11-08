مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يبدأ الرحل الأتراك بالعودة مع أغنامهم من المرتفعات بمنطقة شرق الأناضول إلى مبيتهم الشتوي في رحلة تستغرق شهرا ونصف الشهر.

ومع بداية فصل الربيع من كل عام، يتوجه الرحل في قضاء إديل بولاية شرناق مع مواشيهم إلى مرتفعات ولاية موش، يقضون فيها فصل الصيف، ثم تبدأ رحلة عودتهم إلى إديل مع اقتراب فصل الشتاء.

ويقطع الرحل مع مواشيهم مسافة 300 كيلو متر بين قضاء إديل ومرتفعات موش، في رحلة تستغرق شهرا ونصف الشهر.

وخلال حديثه للأناضول، قال أحد الرحل ويدعى نور الدين قارديش، إنه بدأ رحلة العودة إلى إديل مع قطيع مواشٍ مؤلف من 5 آلاف رأس، بعد أن قضى 4 أشهر مع مواشيه في مرتفعات موش.

وأضاف أنهم يواجهون متاعب شتى في رحلة العودة، فمثلا سكان بعض القرى التي يجتازونها يعبرون عن انزعاجهم من عبورنا لقراهم، وأحيانا نقضي أوقاتا صعبة وسط الأمطار والطين والبرد.

وأشار إلى أن هناك جوانب جميلة أيضا لرحلة العودة، حيث يعبرون الجبال والوديان والسهول الجميلة.

ولفت إلى أنهم يرسلون أطفالهم ونساءهم قبل بدء رحلة العودة.