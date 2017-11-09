احتفال مع آل كاردشيان المثيرين ثم الذهاب لتأدية صلاة الجمعة، هكذا تبدو الحياة الغريبة التي يعيشها العارض الجزائري يونس بنجيمة، صديق نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان.

ولقيت تغريدة عن هذا الأمر، نشرتها فتاة ماليزية تحت حساب أميرة أوال الدين، إعجاب ما يزيد على 25 ألف متابع في موقع التواصل الاجتماعي.

إذ لفتت التغريدة النظر إلى احتفال نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان مع بنجيمة بعيد ميلاد الأخت غير الشقيقة لحبيبته، العارضة كيندال جينر، ثم توجهه بعد ذلك إلى حضور وتأدية صلاة الجمعة .

علقت الفتاة الماليزية "الحمدلله ..لا يزال الفتى على الطريق".

من قلب المسجد

وكان عارض الأزياء والملاكم السابق، قد نشر صورتين منفصلتين في حسابه على سناب شات؛ واحدة من عيد ميلاد كيندال الـ22، تلتها صورة من قلب مسجد وهو ينصت لخطبة الجمعة.

تعليق الفتاة الماليزية لقي استجابة كبيرة من قِبل رواد موقع تويتر، الذين وجدوا في تعليقها مادة خصبة، ومثالاً حياً على حياة الكثيرين وواقعهم وتمزقهم بين الدنيا والدين، وتبادلوا النكات، إليكم بعضها:



"فجئتُ، ولكن هذا جيد.. ما شاء الله"

فيما فضل آخرون عدم الحكم عليه من الأصل

بينما قال آخر: "إذا كنتَ تواعد إحدى بنات عائلة كاردشيان، فأنت على الطريق الصحيح"

بينما قالت أخرى إن تأثير الشاب المسلم على الأسرة سيجعلها تعلن إسلامها بنطق الشهادة.



وكانت وسائل قد رصدت حضور كورتني، الشقيقة الكبرى لنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم، وبصحبتها صديقها الجزائري، قداساً للصلاة بكنيسة بمدينة لوس أنجلوس الأميركية في أغسطس من عام 2017.



كورتني، البالغة من العمر 38 عاماً، دخلت في علاقة بنجيمة البالغ من العمر 24 عاماً، في أكتوبر الأول من عام 2016، عندما التقيا خلال أسبوع الموضة في باريس، حسب صحيفة The Sun .

وفي الأشهر التالية لذلك، قضى النجمان عدة عطلات معاً، منها ما قضياه في مصر وبفلوريدا وفي سانت تروبيه.

ووفقاً لما تقوله المصادر، فإن كورتني مستمتعة بعلاقتهما الرومانسية "الممتعة" وأسفارها برفقته حول العالم.

وأضاف مصدر آخر لمجلة People الأميركية: "إنها تحب علاقتها بيونس؛ لأنها كلها لعب ومرح، لقد قضت كورتني أجمل رحلة، فهي تحب الذهاب إلى الأماكن الاستوائية معه، ولديهما تواً خطة للذهاب في رحلة جديدة، وهي تبدو سعيدة جداً".