في مشهد مرعب، اجتاحت شاحنة كبيرة جدران إحدى المدارس في البرازيل، لتدمر صفين بالكامل أثناء وجود الطلاب.



وتظهر مقاطع فيديو، الطلاب وهم يتلقون حصتهم الأولى صباح الاثنين، عندما لاحظوا اقتراب الشاحنة وحاول بعضهم الفرار والابتعاد عن النوافذ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تفاديها.

وذكر موقع "ميرور"، أن نحو 60 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، بالإضافة إلى معلميهم كانوا داخل الصفين في وقت الحادث.

ونقل 16 طفلا إلى المستشفى ليتلقوا العلاج من إصابات طفيفة، فيما لا يزال السائق في حالة حرجة.

وما زالت التحقيقات في أسباب الحادث جارية، إلا أن تقارير محلية ذكرت بأن السبب قد يكمن في تعطل مكابح الشاحنة بعد نزولها من على تل.