ألقت الشرطة القبض على رجل حاول تهريب المخدرات والهواتف المحمولة إلى السجن باستخدام طائرة بدون طيار (درون)، وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

تم تتبع تشارلي أديفي (21 عاماً) بعدما تلقت الشرطة بلاغاً من موظفي أحد السجون يفيد برؤيتهم على كاميرات المراقبة لطائرة درون تتجه نحو السجن.

ولدى وصولهم إلى المكان، قفز رجال الشرطة من سيارتهم وأمسكوا بالطائرة التي عثروا في داخلها 118 غراماً من القنب وهاتفين نقالين و 1.7 غرام من عقار له تأثير نفسي.



ولم تتمكن الشرطة في بداية الأمر من تحديد مكان التحكم بالطائرة، إلا أن التحقيقات أوصلتهم إلى عنوان أديفي، شمال لندن. وقد اعترف أديفي بأنه قام بتهريب المواد الممنوعة إلى السجن والتي وصلت قيمتها إلى 40.000 دولار أمريكي.

وقد أثارت الحادثة موجة من ردود الأفعال كان أهمها ردة فعل مدير السجون، سام غيمي الذي عبر عن تصميمه على وقف تدفق المخدرات إلى السجون، وأشاد بموظفي سجن جمب بنتونفيل ورجال الشرطة، الذين حالوا دون دخول البضائع الممنوعة إلى السجن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.