تحطمت طائرة بدون طيار كانت تنقل الحلوى فوق حشد من الجماهير في مهرجان أوجاكي باليابان.

أفادت التقارير اليابانية أن الطائرة كانت تقدم الحلوى لحشد تجمع في حديقة عندما مالت الطائرة فجأة، وسقطت فوق الناس، حيث تعرض 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و48 عامًا لإصابات طفيفة في الحادث.

ويظهر مقطع فيديو تم تحميله عبر موقع تويتر الطائرة وهي تسقط فوق الحشد ما أثار رعبهم.

وتستجوب الشرطة حاليًا المسئول عن تحريك الطائرة، والذي حصل على تصريح لنقل الحلوى للحدث بواسطة طائرته، حيث يعتقد أن حالة الطقس قد تكون السبب الرئيسي في الحادث.