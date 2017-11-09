أثبتت دراسة حديثة أن الأغنام يمكن أن تتكيف على التمييز بين الوجوه البشرية، بعد أن أمكن تدريبها فعلياً على اختيار وجوه لأربعة من المشاهير وضعت بجانب وجوه أخرى لأشخاص غير معروفين.

وتم تدريب خراف الجبل الويلزية على التعرف على وجوه شخصيات شملت باراك #أوباما وممثلة هاري بوتر إيما واتسون، والنجم السينمائي جيك جيلنهال، والمذيعة فيونا بروس.

واستند الباحثون من جامعة #كامبريدغ إلى أبحاث تبين أن الأغنام التي هي حيوانات اجتماعية بدرجة كبيرة، يمكن أن تتعرف على وجوه بعضها بعضا والبشر المألوفين لها لكن ذلك يتطلب بعض الوقت والتدريب.

لكن في الاختبارات التي جرت، فالسؤال الذي لا يزال قائماً هل التعرف يتم فقط على مستوى الصور أم أيضا يشمل الواقع بالنسبة للبشر.

فقد أثبتت الاختبارات قدرة الأغنام على التعرف على الوجوه وفي زوايا مختلفة، وذلك من خلال اختبار يتضمن وضع صورتين لوجهين، وكل منهما قصاده زر بالضغط عليه برأس الحيوان، يظهر القش أو الكلأ كمكافأة في حال كانت الشخصية مشهورة.

وبأسلوب التحفيز يمكن تعود الحيوان على صورة الشخص المعين الذي يكون قصاده مكافأة، وبالتالي يقوم بحفظه، ففي حال حصول العكس، فإن ضغط الحيوان على الزر أمام صورة شخصية غير مشهورة فالحيوان لا يحصل على أي شيء.

لماذا المشاهير؟

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة جيني أورتون: "تم اختيار المشاهير لأن هناك العديد من الصور المتاحة لهم مأخوذة من زوايا مختلفة، وكنا متأكدين أن الأغنام قطعا لا تعرف هؤلاء الناس ولا تشاهد التلفزيون طبعا".

وأوضحت: "لقد أثبتت أنها جيدة بشكل مدهش في التمييز".

ولكن ثمة معدل خطأ في الاختيار لا يزال قائماً بنسبة 8 إلى 10، وهذا يعني أن أسلوب التدريب يتطلب بعضاً من التطوير.