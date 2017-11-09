لقيت “القطة الأولى” في نيوزيلندا، مصرعها الثلاثاء، دهسًا تحت عجلات سيارة بالقرب من منزل صاحبتها، رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أردرن.

جاء ذلك بحسب خبر نقلته “إذاعة نيوزيلندا الجديدة”، أكد مصرع القطة “بادلز″ التي اشتهرت في البلاد بلقب “القطة الأولى” لكون صاحبتها رئيسة الوزراء، أردرن.

ونعت رئيسة الوزراء، قطتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت أردرن قائلة “كل شخص فقد حيوانا أليفا سيعلم قدر الحزن الذي نشعر به”، مشيرة أن قطتها “كانت محبوبة كثيرا من الجميع، وليس من قبلنا فحسب”.

وحظيت القطة “بادلز″ بلقب “القطة الأولى”، بعد أن ظهرت على ذراع رئيسة الوزراء أردرن، في أول مؤتمر صحفي لها بعد فوزها بالانتخابات الأخيرة.

ومنذ ذلك الحين باتت القطة محط اهتمام وأنظار الكثير من المتابعين، حتى أنها كانت تمتلك حسابًا على موقع “تويتر”.

جاكيندا أردرن، التي تبلغ من العمر 37 عاماً، وتنتمي لحزب العمال النيوزيلندي، تعتبر أصغر امرأة تتولى رئاسة وزراء في بلادها منذ العام 1856، عندما تم انتخابها نهاية سبتمبر الماضي.