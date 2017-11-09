يستعد المخرج الأميركي كوينتين تارنتينو لتصوير فيلمه التاسع الذي تدور أحداثه حول أحد القتلة المتسلسلين، الذين ذاع صيتهم في ستينيات القرن الماضي بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، حسبما أعلن المخرج.



وكان تارنتينو قد انتهى من كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، وهو من بطولة النجم ليوناردو دي كابريو، الذي سبق وتعاون معه في فيلم Django Unchained عام 2012، ومازالت المفاوضات جارية مع النجم براد بيت للمشاركة في الفيلم، وقد تعاون مع تارنتينو من قبل في فيلم Inglourious Basterds عام 2009.



أزمة إنتاجية تواجه الفيلم قبل بدء التصوير



يعد الفيلم الجديد هو العمل الأول الذي لا يتعاون فيه تارنتينو مع المنتج الأميركي هارفي واينستين، وذلك بعد تاريخ طويل من العمل مع شركة The Weinstein، وجاء ذلك عقب الفضيحة الجنسية التي طالت واينستين، بعد اتهامه بالتحرش جنسياً بـ90 امرأة من العاملات بمجال السينما في هوليوود.



ومازال تارنتينو يبحث عن شركة منتجة لفيلمه الجديد.



وكان تارنتينو قد علق على أزمة واينستين في بيان أصدره قائلاً: "تفاجأت كثيراً وشعرت بالحزن بسبب ما انتشر عن صديقي المقرب منذ 25 عاماً هارفي واينستين"، مضيفاً أنه يحتاج إلى بضعة أيام لمعالجة الألم ومشاعر الغضب، مؤكداً أنه سيتحدث بعدها علناً حول هذا الموضوع.



يذكر أن 2 من أعلى 5 أفلام حققت إيرادات لشركة The Weinstein كانت من إخراج تارنتينو وهي Django Unchained الذي حصل عنه على جائزة الأوسكار وInglourious Basterds..



وعلى الجانب الآخر فإن كلاً من تارنتينو وواينستين تربطهما علاقة صداقة قوية منذ 25 عاماً، ففي عام 2015 دافع واينستين عن حق تارنتينو في التعبير عن غضبه تجاه وحشية الشرطة بعد تعرضه لانتقادات بسبب مشاركته في تظاهرة ضد الشرطة في نيويورك.



الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية



لم يستقر تارنتينو على اسم الفيلم بعد، إذ مازال يشار إليه برقم 9، لكن بعض المعلومات قد أفادت بأن الفيلم مقتبس عن قصة تشارلز مانسون، وهو مجرم أميركي اشتهر في الستينيات بعمليات القتل التي قامت بها عصابته "عائلة مانسون".



وكان مانسون هو العقل المدبر والمستقصي عن الحقائق والمعلومات ليتمكن من وضع خطة محكمة لتنفذها عائلته، وإجمالي عدد من قتلوهم هو 14، وكلهم من المشاهير أو على الأقل العاملين في المجالات الفنية في الولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن يكون السيناريو قريباً لفيلم Pulp Fiction، وأحد أهم القصص التي سيركز عليها مقتل الممثلة شارون تايت زوجة المخرج رومان بولانسكي، على يد مانسون، حيث وضع خطة لاستكشاف وضع الفيلا التي تعيش فيها، ثم اختار وقتاً مناسباً لتدخل العصابة وتقتلها بـ 16 طعنة، ويقتل طفلها الجنين، إضافة إلى قتل ثلاثة ضيوف آخرين.



وقد عرض دورها على مارجروت روبي، إلا أنه لم يستقر عليها بعد.



كما عرض تارنتينو دورين على كل من النجمة جينيفر لورانس والنجم صامويل جاكسون، إلا أن أياً من النجمين لم يؤكد بعد، ويمضي العقد.



تكلفة إنتاج الفيلم قريبة من Django Unchained



قضى تارنتينو النصف الأخير من هذا الصيف في كتابة سيناريو الفيلم، ليصبح جاهزاً الآن للإنتاج، الذي سيتكلف حوالي 100 مليون دولار، حسبما أعلن، وهو قريب من ميزانية فيلم Django Unchained.



ويأمل تارنتينو أن يبدأ تصوير الفيلم خلال صيف عام 2018، ليصبح جاهزاً للعرض في عام 2019.