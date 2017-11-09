رغم أنه لم تمض سوى ساعات قليلة على إعلان تويتر رسميا زيادة عدد الحروف المتاحة في التغريدات إلى 280 حرفا، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف بحبه للتغريد، كان من أبرز المستفيدين من هذه الميزة.



ففي أقل من ساعة كتب ترامب تغريدتين تزيدان عن 140 حرفا، يشرح في الأولى فعاليات زيارته الآسيوية، وفي الثانية تحدث عن خسارة الجمهوري إيد غليسبي لمقعد حاكم ولاية فرجينيا أمام الديمقراطي رالف نورثام.



ففي التغريدة الأولى استعمل ترامب 216 حرفا، وفي الثانية استخدم تقريبا نفس العدد من الحروف (215 حرفا بالتحديد).



ورغم اعتراض قطاع كبير من مستخدمي تويتر على زيادة عدد الأحرف إلى 280 خلال فترة تجربة محدودة، إلا أن إدارة الموقع قررت الثلاثاء رسميا زيادة عددها لجميع لغات العالم تقريبا.