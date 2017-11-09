عثر طالب جامعي بريطاني على أحافير لأسنان اثنين من الثديات يعود عمريهما لـ145 مليون عام.



وقال الدكتور في جامعة "بورنموث" ستيف سويتمان، في تصريحات صحفية، إنه تم العثور على أسنان أحفورية لاثنين من الحيوانات الشبيهة بالفئران، بمنطقة "دوريست" جنوبي انجلترا.



وأضاف أن الأبحاث التي أجريت على أسنان الحيوانات التي تعد جد الثديات، كشفت بأن أحدهما كان يتغذى على الحشرات والآخر على النباتات.



وأشار إلى أن أسنان هذه الحيوانات متطورة جدا، وقادرة على اختراق وقطع وسحق الأغذية.



ولفت سويتمان إلى أن أحد الطلبة الجامعيين عثر على الأسنان المذكورة في منطقة صخرية بمدينة سوانج.



ونشرت النتائج المتعلقة بالاكتشاف بمجلة "أكتا باليونتولوجيكا بولونيكا" العلمية.