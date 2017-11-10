إنهالت التعليقات النسائية المليئة بالغزل والافتتان بوسامة المطلوب ووصفته إحدى المتفاعلات بـ"الساخن" فيما تمنَّت أخرى الالتقاء به.



حصد الألباني “غوكسيم إيميريو”، جيشاً من المعجبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بعد نشر الشرطة البريطانية صورةً له، معلنة أنه “مطلوب لديها”.

حيث خطفت صورته قلوب النساء، وانهالت التعليقات النسائية المليئة بالغزل والافتتان بوسامته، في حين وصفته إحدى المتفاعلات بـ”الساخن”، بينما تمنَّت أخرى الالتقاء به.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن “إيميريو مطلوب للشرطة لهروبه من مركز الهجرة “دونغافيل” في مقاطعة لاناركشاير الاسكتلندية، حيث نشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، داعية كلَّ من لديه معلومات عن مكان تواجده إبلاغ السلطات.

وجاء في بيان الشرطة، أن “غوسيم ليس لديه معرفة في المنطقة المحلية، وشرطة اسكتلندا ترغب بضمان أنه آمن.”

ولا يُعد “إيميريو” أول رجل يجذب انتباه النساء، عقب نشر صورته من قبل الشرطة، حيث أثار الأمريكي “جيريمي ميكس” إعجاب النساء لجاذبيته الخاصة، عندما نشرت الشرطة الأمريكية صورته قبل عدة أعوام.

ودعت الشرطة حينها، الجمهور للبحث عنه لثبوت حيازته سلاحًا ناريًا غير مرخص، وتنفيذه عملية سرقة كبرى، في حين تم ضبطه بعد فترة من الإعلان، وسُجن آنذاك لمدة 27 شهرًا.