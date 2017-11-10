ارتدت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسى الحجاب، خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى، وبدأ ماكرون وزوجته زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قام خلالها بافتتاح متحف اللوفر أبوظبى، الذى يعد تتويجا لواحد من أهم مشروعات التعاون المشترك بين فرنسا والإمارات.

وهى أبرز ما يميز هذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها للرئيس الفرنسى منذ وصوله إلى سدة الرئاسة فى مايو الماضى، وهى الأولى له أيضا فى منطقة الخليج.

ووفقا لفرانس 24، يسعى الرئيس الفرنسى من خلال هذه الزيارة إلى تقوية علاقاته مع الإمارات العربية المتحدة، شريك باريس التاريخى فى منطقة تواجه العديد من التوترات، بجانب حصور حفل افتتاح المتحف الفرنسى الأصل.