تستقطب أستراليا جميع أشكال العنف الحيواني الغريبة، وكان آخرها محاولة ثعبان ضخم أكل خفاش في معركة دامية.

ويُظهر مقطع الفيديو الملتقط من قبل Redland''s Snake Catcher، في بريزبان عاصمة ولاية كوينزلاند، لحظة سحب ثعبان لخفاش من على الشجرة.

وفي حين بدى الخفاش وكأنه ميت منذ فترة طويلة، إلا أن الثعبان كان يحاول جاهدا ابتلاع فريسته.

والتف الثعبان حول جثة الخفاش محاولا ابتلاع رأسه أولا، حيث يبدو أنه كان يجد صعوبة في تجاوز أجنحة الخفاش، إلى أن سقطا على الأرض.

ويذكر أن الثعبان "carpet python" شائع في المنطقة، ولا يشكل تهديدا على البشر، ولكن تم نقله إلى مكان آمن.