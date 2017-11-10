بدأت طفلتان أمريكيتان توأم ملتصقتان بتعلم الوقوف والمشي، بفضل زي خاص تم تصميمه لهذه الغاية، بعد أن ولدت الطفلتان، وهما تتشاركان زوجاً من السيقان، بالإضافة إلى العديد من الأعضاء والأجهزة الأساسية.

وكانت كالي وكارتر توريس البالغتان من العمر 9 أشهر، قد ولدتا وهما ملتصقتين، وتتشاركان كل شيء تقريباً، من البطن إلى أسفل القدمين، وكان التحدي الأكبر الذي واجه والديهما، تشيلسي (23 عاماً) ونيك توريس (22 عاماً) لدى ولادتهما، هو العثور على الملابس المناسبة ومقعد السيارة والدمى، ناهيك عن تعليمهما الوقوف والمشي.

إلا أن مركز يوتا للتكنولوجيا المساعدة، وجد الحل المناسب لهذه المشكلة، حيث قام بتصميم زي خاص، يساعد الطفلتين على تعلم الوقوف والمشي، مما يجعل حياتهما أكثر سهولة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال كيفن كريستنسن الذي صمم الجهاز، وهو يعمل كمعالج فيزيائي في مركز "يو سي أي تي" "الأطفال في هذا العمر يتعلمون الوقوف ومن ثم المشي، لذلك قمنا بتصميم هذا الزي، لمساعدة الطفلتين للقيام بذلك".

وكان الزوجان وهما من أيداهو قد أصيبا بصدمة شديدة، عندما علما أن تشيلسي ستنجب طفلتين ملتصقتين، وأخبرهما الأطباء أن الحمل لن يكتمل، وعلى الأرجح لن تنجو الطفلتان بعد الأسبوع 11 من الحمل، ونصحوا بإجراء عملية إجهاض مبكرة، لكن هذا الخيار لم يكن وارداً بالنسبة للأم، التي أصرت على الاحتفاظ بالحمل.

وبخلاف توقعات الأطباء، ولدت الطفلتان وهما ملتصقتين من عند البطن باتجاه الأسفل، في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولحسن الحظ، اكتشف الأطباء أنهما لا تتشاركان أية أجهزة حيوية. وعلى الرغم من وجود تعقيدات محتملة لأنهما تشتركان في منطقة الحوض، إلا أن الأطباء واثقين من إمكانية إجراء عملية فصل لهما بنجاح في المستقبل.