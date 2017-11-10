قرر الاتحادان الإنجليزي والألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وضع شارات سوداء على قميصي المنتخبين تحمل شعار زهرة الخشخاش السياسي خلال مباراتهما الودية المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحظر ارتداء اللاعبين قمصانًا عليها أي شارات ترمز لأحداث سياسية أو دينية أو تجارية، إلّا أن مجلس الفيفا (إيفاب) أصدر قانونًا في سبتمبر/ أيلول الماضي يسمح بذلك بشرط موافقة الفريقين وإبلاغ المجلس قبل المباراة.

وطلب الاتحاد الإنجليزي من نظيره الألماني وضع شعار زهرة الخشخاش والشارات السوداء لإحياء ذكرى جنود بريطانيا في الحرب العالمية الأولى وهو ما وافق عليه الاتحاد الألماني.

وشعار زهرة الخشخاش يرمز ليوم ذكرى التوصل للمعاهدة التي أنهت الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918، ويتم الاحتفال به كل يوم أحد قريب من نفس التاريخ وسيكون هذا العام موافقًا للثاني عشر من الشهر الجاري.

وفرض الاتحاد الدولي للعبة عقوبات أكثر من مرة على العديد من المنتخبات التي وضعت على قمصانها شارات ترمز لأحداث سياسية وذلك قبل رفع الحظر في سبتمبر/ أيلول 2017. -