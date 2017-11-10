توفي لاعب البيسبول الاميركي روي هالاداي في حادث سقوط طائرة صغيرة في خليج المكسيك، قرب ولاية فلوريدا.

وأعلن مسؤول شرطة مقاطعة باسكو في فلوريدا أن طائرة هالاداي سقطت على مقربة من منطقة هوليداي.

وأكد اللاعب الاميركي الشهر الماضي أنه كان يحلم في ركوب الطائرة منذ كان صغيراً، لكن ذلك لم يحدث إلا عندما إعتزل اللعبة.

وكان هالاداي اعتزل عام 2013، بعد 12 موسماً مع فريق تورونتو بلو جايز و4 مواسم مع فريق فيلادلفيا فيليس، كما حصد في مشواره جائزة سي جاي يونغ لأفضل رامٍ في الموسم، وشارك 8 مرات في مباريات النجوم.