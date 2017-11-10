استخدم فنان فلبيني، نال شهرة هذا العام عندما حول الصنادل إلى دمية لأحد الأبطال الخارقين، مهارته ليصنع دمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الفنان الفلبيني إلمر باديلا يصنع دمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في المنتصف) في ورشته في مانيلا يوم الأربعاء. تصوير: روميو موناكو - رويترز.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى مانيلا يوم الأحد لحضور قمة إقليمية في آخر محطة بجولته الآسيوية التي استمرت 12 يوما.

وقال إلمر باديلا المعروف بمجموعته من الأبطال الخارقين والشخصيات الشعبية المصنوعة من الصنادل إنه صنع دمية ترامب ليرحب به في البلاد.

وقال لتلفزيون رويترز ”قمت بذلك لأظهر أن الفلبينيين يحبون الفن ونحن نحب أن نقدس الرؤساء الذين يساعدون بلادنا“.

وأصبح باديلا (30 عاما) معروفا عندما نشر نجم هوليوود مارك رافالو الذي يجسد دور البطل الخارق (ذا إنكريدبل هالك) صورة دمية البطل الخارق التي صنعها باديلا في تدوينة على فيسبوك في أكتوبر تشرين الأول.

