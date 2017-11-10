أصيب الآباء في مدينة شانغهاي الصينية بالصدمة بعد أن أظهر مقطع فيديو سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال في أحد مراكز الرعاية.

وفي المقطع الأول الذي نشرته شبكة "CGTN" الصينية، تظهر إحدى الموظفات عند دفعها فتاة صغيرة، مما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها بالمكتب.

وفي الفيديو الثاني، تظهر طفلة صغيرة أجبرت على تناول شيء اكتشف والداها فيما بعد أنه أكلة صينية حارة جدا، فيما حاولت إجبار طفل آخر على تناول حبة منومة.

وذكرت إدارة الروضة في بيان صدر صباح الخميس أنه تم طرد الموظفتين اللتين ظهرتا في المقطعين.

كما دعت الإدارة الشرطة للتحقيق في القضية.

وأضاف البيان "سنقدم فحوصات طبية وخدمات نفسية حسب الحاجة للأطفال وأسرهم لتقليل الآثار السلبية".