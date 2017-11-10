يبدو أنّ الهوس بالرئيس الأميركي المثير الجدل دونالد #ترامب، يجعلنا نراه أين ما كان، فطيفه يلاحقنا كالخشية من الحرب! وبتنا لا نعرف إن كان ما نراه هو "لعنة ترامب" أم من باب المصادفة؟ تأكيداً على ما نقول، لاحظ كثير من رواد شبكة الانترنت شبهاً هائلاً بين ورم موجود في إذن كلب والرئيس الأميركي الذي يظهر كأنه يغفو بداخلها!

لم يكن يتوقع صاحب الكلب الذي نشر صورة الأذن بغية جمع تبرات لمعالجته أن تنشر الصورة، ولكن ليس بحجّة المساعدة بل للسخرية، بعدما تبيّن أنّ شكل الورم يشبه وجه ترامب. الصورة تناقلها ناشطو منصّات التواصل الاجتماعي وحظيت بآلاف التعليقات الطريفة والساخرة.