اجتاحت سيارة من نوع بيجو 206 مدخل محطة لمترو الأنفاق في مدينة تولوز جنوبي غرب فرنسا. الحادث لم يخلف ضحايا، لكنه طرح من جديد مسألة سلامة المواطنين والسلامة المرورية بشكل عام.

وحسب موقع "يورو نيوز"، الحادث وقع عند السابعة والنصف مساء، وكانت السيارة التي تقودها سيدة تسير في شارع ستراسبورغ عندما وجدت صاحبة السيارة نفسها في مدخل محطة مترو "جان دارك" على الخط "ب" عن طريق الخطأ.

سائقة السيارة التي تبلغ من العمر 50 عاماً، وهي من مدينة لاند كانت تتوقع أنها تتجه إلى جراج سيارات الحي حيث كانت تسير، ولكنها انتبهت وتوقفت في الدرجات الأولى لمدخل المحطة.

البعض أرجع الخطأ الذي قامت به السيدة إلى عدم وجود لافتات كافية لتنبيه السائقين وغياب الحواجز التي تمنع السيارات من دخول المحطات الخاصة بمترو الأنفاق، وغيرها من المحطات.