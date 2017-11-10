يُقام مزاد في جنيف الأسبوع المقبل؛ لبيع حجر كريم من الألماس وردي اللون، يصفه خبراء بأنه الأكبر في العالم.

"راج الوردية"، هو اسم هذه الألماسة التي يُتوقع أن تباع مقابل ما يصل إلى 30 مليون دولار خلال مزاد تنظمه دار مزادات "سوذبيز" في جنيف الأسبوع المقبل.

وعرضت "سوذبيز" الجوهرة التي تزن أكثر من 37 قيراطاً بقليل في المدينة السويسرية هذا الأسبوع.



ويقول ديفيد بينيت مدير وحدة المجوهرات العالمية في دار "سوذبيز"، إن هذا الحجر الكريم نادر للغاية وهو الأكبر في فئته، كما أن لونه الوردى يضفي عليه جمالاً، مما يجعله يبدو مبهجاً ورائعاً.

واستُخرج الحجر غير المصقول في عام 2015 ولم يجرِ الكشف عن اسم مالكه الذي يبيعه في المزاد.

وفي مزادات سابقة بيعت أحجار أصغر من الألماس الوردي، حيث تجاوز سعر القيراط الواحد مليون دولار.

وبيع حجر كريم مماثل يبلغ وزنه 24.78 قيراط بأكثر من 46 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2010 في جنيف.