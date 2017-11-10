أقيم في مدينة تكساس الأميركية مزاد يعود ريعه لصالح مشروع خيري لدعم مرضى سرطان الرئة، وكان لافتا مشاركة كل من المغنية العالمية بيونسيه ومغني الراب العالمي فاريل وليامز وذلك لبيع بعض أغراضهم ومقتنياتهم.

وعرضت بيونسيه خلال المزاد قبعة «كوين بي» وهي قبعة سوداء اللون مع شريط أسود، كانت بيونسيه قد ظهرت بها في كليبها الشهير The formation وأضافت بيونسيه توقيعها عليها مع جملة كتبتها على حافة القبعة تقول: «مع كل الحب» وقد بيعت القبعة بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني وفقا لموقع.

أما وليامز فقد عرض خلال المزاد حذاءه الرياضي بنحو 11 ألف دولار، وهكذا تكون بيونسيه ووليامز قد تمكنا من جمع أكثر من 30 ألف جنيه استرليني للجمعية الخيرية.