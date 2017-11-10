لقي رجل مدمن على تمارين اللياقة البدنية حتفه بمنزله، تحت آلة وزنها حوالي 100 كلغم، عندما كان يؤدي تمارينه المعتادة في البيت.

وتم العثور على ستيفن بيكر، البالغ من العمر 56 عاما، من قبل الأصدقاء في صالة الألعاب الرياضية في مرآبه المنزلي، وهو مسحوق تحت آلة «بنش برس»، في حادثة غريبة، كما أشارت الصحافة.



وتمخض تحقيق عن أن الرجل توفي بعد أن سحق حلقه وتعرض لنوبة قلبية قاتلة إثر الضغط على عنقه بعنف، من قبل الآلة التي هوت عليه بكامل ثقلها، وهو يحاول رفعها.

وتشير التقارير إلى أن الرجل كان متمكنا من رفع الأثقال إلى وقت قريب، وبهذا فإن سقوط الحمل عليه هذه المرة ما أدى إلى وفاته يعتبر مفاجئا، وفق أصدقائه.