تعتزم شركة «أوبر» لخدمة استدعاء سيارات الركوب الخاصة عبر الأجهزة الذكية اطلاق تاكسي طائر في مدينة لوس أنجيليس الأميركية بحلول 2020 بعد توصلها إلى اتفاق شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) لاختبار نظام مبتكر للتحكم في حركة المرور في شوارع المدن.



وقال جيف هولدن مدير الإنتاج في «أوبر» خلال كلمة له أمام «قمة الإنترنت» في مدينة لشبونة الإسبانية إن «رسوم استخدام التاكسي الطائر ستكون منخفضة وسيكون الانتقال باستخدام تاكسي طائر من أوبر أرخص من استخدام سيارتك الخاصة» كما سيتم اختيار التاكسي الطائر الكهربائي الذي يحمل اسم «أوبر إليفيت» (رافعة أوبر) في مدينة دالاس الأميركية وإمارة دبي.



وستستخدم السيارة نظام إقلاع وهبوط عمودي.



وستطير السيارة بسرعة 150 كيلومترا في الساعة ويمكنها قطع المسافة التي تحتاج السيارة التقليدية إلى ساعتين لقطعها في 15 دقيقة فقط.



وكانت «أوبر» قد أعلنت منذ عام عن خططها لتوفير خدمة استدعاء التاكسي الطائر عبر الأجهزة الذكية.



وهناك صعوبات عديدة لتحقيق هذا الهدف.



وقد نجحت «أوبر» في عقد شراكات مع شركات صناعة طائرات وشركات تطوير عقاري والأجهزة الرقابية لتحقيق هذا الحلم.