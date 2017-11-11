نشر موقع "ميرور" لقطات طريفة لمحلل كرة قدم يسقط على أرضية ستوديو إذاعي، بعد أن كسر مقعده على الهواء مباشرة.

ظهر المحلل ومذيع الراديو الروسي (فاسيلي أوتكين)، (45 عاما)، يميل قليلا إلى الوراء على كرسيه، عندما انهار الكرسي فجأة، وسقط على الأرض، ولم يستطع الوقوف بمفرده من تحت الطاولة.

وذكرت التقارير أن المذيع ظل مستلقيا على الأرض لمدة دقيقة، قبل أن يساعده زميله على الوقوف على قدميه.

وفي وقت لاحق، سخر المذيع من المشهد الطرف قائلا: إنه كسر نحو 15 كرسيا حتى الآن منذ أيام الدراسة، لكن هذه المرة الأولى التي يتم بثها على الهواء.