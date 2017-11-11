يحاول الكثيرون التشبه بالمشاهير من نجوم السينما والفن والرياضة وحتى السياسة، من خلال ارتداء ملابس مشابهة لملابسهم، أو تقليد قصات شعرهم.

إلا أن بعض المشاهير، لا يهتمون كثيراً بملاحقة آخر صيحات الموضة، ويحافظون على تسريحة شعرهم لوقت طويل من الزمن. وحاولت صحيفة ميرور البريطانية، تسليط الضوء على أبرز المشاهير في العالم، الذين لم تتغير قصة شعرهم منذ عقود:

1- الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك بنفس التسريحة منذ عام 1993

2- حافظت ملكة بريطانيا إليزابيث على نفس تسريحة الشعر منذ عام 1952.

3- ظهرت الصحفية والمحررة الأمريكية آنا وينتور بنفس التسريحة منذ عام 1995.

4- إذا نظرت إلى تسريحة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 1988، ستجد أنها لم تتغير منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

5- الممثلة الأمريكية جوينثيت بالترو لم تغير هي الأخرى تسريحة شعرها منذ 1996.

6- المغنية سينيد أوكونور ظهرت منذ عام 2000 وحتى الآن بشعرها القصير الذي يشبه شعر الرجال.

7- الممثلة والكاتبة الأمريكية جيمي لي كيرتس اعتادت الظهور بهذه التسريحة منذ عام 2003.

8- يتميز وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتسريحة شعره الفوضوية، التي حافظ عليها منذ عام 2001.

9- المغني الإنكليزي بريان ماي اشتهر بشعره الأجعد الطويل، والذي لم يتغير سوى بلونه منذ عام 1983.

10- الممثلة الكوميدية الأمريكية ووبي غولدبرغ لم تغير تسريحتها الشهيرة منذ عام 1983.

11- لم تتغير تسريحة شعر الممثل الأمريكي ديف هيل منذ عام 1977.