يستطيع المراهق الباكستاني، محمد سمير (14 عامًا)، تقليد البومة بتدوير رأسه بزاوية 180 درجة مستعيناً بيديه، للنظر مباشرة إلى الوراء، ويأمل أن تساعده مرونته الغريبة هذه ليشارك في أحد أفلام هوليوود يومًا، لذا يواظب على التدرب على مهارته كل يوم.

بدأ محمد سمير المنحدر من مدينة كراتشي محاولاته الأولى بالتدرب على هذه الحركة بعد أن شاهد أحد الممثلين في فيلم رعب يؤديها، بينما كان في الـ 7 تقريبًا من عمره، وأصبح قادرًا على فعلها خلال بضعة أشهر، ويقول "صفعتني والدتي عندما رأتني أفعل ذلك للمرة الأولى، لأنها ظنت أن ذلك قد يضر عنقي، إلا أنها أدركت مع الوقت أنها هبة من الله". ويضيف "أحلم أن أصير يومًا ممثلأفلام رعب في هوليوود".

وترك سمير الدراسة وانضم لمجموعة رقص تدعى "الصبية الخطرون"، لكسب لقمة عيشه ومساعدة أسرته في تدبير شؤون المنزل بعد أن أصيب والده ساجد خان (49 عامًا) بالمرض، وترك العمل وفقًا لموقع "ديلي ميل".

وتشرح والدته روكسانا خان (45 عامًا) معاناة عائلتها قائلة: "كان زوجي يعمل في مصنع نسيج، إلا أنه اضطر للتوقف عن العمل بعد إصابته بأزمتين قلبيتين خلال عام واحد، مما جعل سمير يتحمل مسؤولية كبيرة". وتضيف "إنه مجرد طفل، إلا أننا لا نملك خيارًا آخر".

وتضم فرقة الرقص التي انضم إليها سمير 8 أعضاء آخرين موهوبين، يؤدون عروضًا في جميع أنحاء كراتشي، حيث يكسب كل صبي منهم ما بين 6 إلى 10 يورو خلال كل عرض، كما يؤكد سمير أنه قادر على كسب حوالى 100 إلى 120 يورو كل شهر، ويقول "أعمل لأساعد عائلتي، لأنني لا أود لنقص الموارد أن تتسبب في ترك إخوتي الأربعة الدراسة".

ولا يخجل سمير من إظهار موهبته المذهلة أمام الناس، ولديه بضعة مشجعين، ويشرح أشر خان، مدرب الرقص في فرقته، كيف صدمته مرونة الصبي وقدرته الغريبة على تدوير رأسه، فيقول "أذهلني عندما رأيته للمرة الأولى، وأنا واثق من أنه سيقطع شوطًا كبيرًا ويحقق أهدافه إذا تلقى التدريب المناسب".

ويذكر أن سمير يمارس اليوم الجمباز والتمثيل بالإضافة إلى مهاراته في الرقص، ويأمل بإيجاد فرصة عمل أفضل ليتمكن من مساعدة عائلته، ويحقق حلمه بالظهور يومًا على شاشات العرض في السينما.