عثر الأطباء على أكثر من 70 إبرة ودبوس مغروسة داخل جسد امرأة هندية، تدعي أنها لا تعرف كيف وصلت إلى جسدها.

وتقول أنوسويا ديفي (35 عاماً)، إن الإبر والدبابيس ورؤوس الحقن الطبية، بدأت تظهر داخل أطرافها منذ عام 2012، وبعد أن عانت من صعوبات في المشي والجلوس والوقوف على مدى السنوات الخمس الماضية، اضطرت أخيراً إلى طلب المساعدة الطبية.

ويعتقد الأطباء، أن أنوسويا تقوم بغرس هذه الأشياء داخل جسدها بنفسها، إلا أنها تصر، على أنها لم تفعل ذلك، ولا تتعمد أذية نفسها. حيث تقول "أعاني من هذه المشكلة منذ خمس سنوات، حيث تخرج الأبر من جسمي. ليس لدي أي نفسير لذلك، لكنها تسببت لي بآلام مبرحة، وأنا بحاجة إلى العلاج للتخلص منها".

وتضيف أنوسويا أن الأمر يبدأ على شكل نتوءات صغيرة على ساقيها، قبل أن تنمو وتنفجر، ويخرج منها إبرة أو مسمار أو دبوس. ويقول شقيقها أواديش كومار، والذي يعيش معها منذ وفاة زوجها قبل نحو 7 سنوات، إنه لا يعتقد أن شقيقته تؤذي نفسها.