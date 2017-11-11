أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن معطف الاستحمام "Bathrobe Coat" يمثل نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة مريحة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها على شبكة الإنترنت أن معطف الاستحمام هو معطف وثير ذو رباط يتم لفه حول الوسط؛ لذا فهو يخلو من الأزرار أو السحّاب. كما يمتاز معطف الاستحمام بياقات عريضة وجيوب كبيرة.

وغالباً ما يأتي معطف الاستحمام مصنوعاً من خليط الصوف أو من الكشمير، ويكتسي بالألوان الكلاسيكية مثل الأسود والرمادي والجملي، كما توجد موديلات ذات وجهين "Doubleface"، أحدهما ذو طابع رياضي والآخر ذو طابع أنيق.