ذكر اللبن والعسل في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وأظهرت بحوث العلماء ما لكل منهما من فوائد لجسم وروح الإنسان، حيث كشف تقرير لموقع " بولد سكاي" لأخبار الأسرة والصحة أن تناول كوب من اللبن الدافئ الممزوج بعسل النحل في الصباح، يمنح الصغار والكبار عشر فوائد مذهلة.

* يزيد قدرة الإنسان على التحمل



ليس هناك أفضل من شرب كوب إناء كبير من اللبن المحلى بعسل النحل لتبدأ يومك، الكربوهيدرات في العسل سوف تعطيك دفعة فورية من الطاقة، بينما البروتين في الحليب يمنح القوة، هذا المشروب من اللبن والعسل يبقي الصغار والكبار مشحونين بالطاقة والقوة طوال اليوم.

* يساعد على الهضم



يساعد مزيج من الحليب والعسل على أداء عملية الهضم بشكل رائع، فالعسل يحتوي على بعض الخمائر، والتي تنشط الخمائر في الحليب وهو ما يزيد البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي ويحسن عملية الهضم.

* يقوي العظام



الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم. ولكن جسم الإنسان يحتاج إلى عامل مساعد لامتصاص هذا الكالسيوم، وهو الدور الذي يقوم به العسل، فهو يساعد الدم على امتصاص الكالسيوم من الحليب ونقله إلى العظام. ولهذا السبب ينصح خبراء الصحة بمزيج الحليب والعسل لصحة العظام.

* يشفي الإمساك



إن شرب الحليب الدافئ مع العسل قبل النوم يساعد في علاج الإمساك، فمن المعروف أن الحليب يساعد في حركة الإفراز والإخراج، أما العسل فهو يحتوي على بعض الإنزيمات التي تسهل مرور الغذاء عبر الأمعاء، لذا فإن هذا الخليط فعّال جدًا في قتل البكتيريا العنقودية ويمنع الانتفاخ وغيرها من اضطرابات الأمعاء.

* يمنع الأرق



الحليب والعسل قوي جدًا في علاج الأرق، حيث يزيد العسل من كمية حمض التربتوفان الأميني، ويتحول هذا الحمض الأميني إلى مادة السيروتونين العصبية التي تنظم مزاج الإنسان وتعرف باسم هرمون النوم.

* يكافح الشيخوخة



ويقال إن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الحليب والعسل تكافح الشيخوخة عن طريق خفض تأثير الجذور الحرة في الجسم، والتي تتسبب في الشيخوخة، إن الحليب والعسل يعملان على استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.

* يساعد على علاج السعال



للحليب والعسل خصائص مضادة للبكتيريا، لذا يكافح تراكم البلغم على الصدر، كما يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من السعال، كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم.

* يخفف التوتر والإجهاد



الحليب الدافئ مع العسل يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم، كما أنه يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

* يزيد التركيز العقلي



ويقال إن العسل يساعد المخ على أداء وظائفه، فهو يخفف التوتر ويرفع كفاءة أداء الوظائف المعرفية والذاكرة في الدماغ، كما أن مزيج الحليب والعسل يقوي الذاكرة ويزيد التركيز.

* يكافح أمراض المعدة



العسل مضاد قوي يستطيع تدمير البكتيريا المسببة للعدوى في المعدة، أما الإنزيمات في الحليب فهي تساعد في عملية الهضم، وتحسين أداء المعدة بشكل عام.