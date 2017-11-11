نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني، لقطات مصورة لرجلين يسيئان معاملة أحد النمور في أوستراليا. حيث صُوّر الفيديو في حديقة غولد كوست التي تقع في مدينة دريموورلد الترفيهية في ولاية كوينزلاند الأسترالية، ويظهر فيه أحد الرجال وهو يقوم بسحب النمر من ذيله، بينما يقوم آخر بلكم الحيوان على رأسه عدة مرات.

وقد انتشرت اللقطات المزعجة في صفحات الإنترنت يوم الخميس الماضي، مما أثار غضب مشاهدي الفيديو وقد بدا غضبهم جلياً من خلال تعليقاتهم على المقطع.

حيث قال أحد المشاهدين: "إن ما يقوم به الرجلان يُعّد من أكثر الأشياء المثيرة للاشمئزاز، وأتمنى أن يخضع كل منهما إلى القانون".

في حين علق آخر "إن هذا إذلال وسوء معاملة" داعياً أن يبلغ عن الرجلين في الفيديو.

وقد تواصل موقع "الدايلي ميل" أوستراليا مع مدينة دريموورلد الترفيهية في انتظار التعليق على هذا الفيديو المريب.