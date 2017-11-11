من مطاعم الوجبات السريعة الى الجامعات او هيئات مكافحة الجرائم وصولا الى آلات توزيع أوراق المراحيض في الاماكن العامة، تحتل الصين موقعا رياديا في مجال استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه.

هذه التكنولوجيا بنظر محبيها تجعل الناس اكثر سهولة وامانا، اما برأي معارضيها فهي طريقة لتشديد الرقابة الحكومية على الصينيين البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة.

وفي شنغهاي ومدن كبرى اخرى، تمددت تقنية التعرف على الوجوه حتى الى الطرقات، اذ تستخدم لرصد الاشخاص الذين ينتهكون قوانين السير.

من هنا، فإن المشاة الذين يجتازون الطريق خارج النقاط المخصصة لهذه الغاية يتم تصويرهم وتظهر صورتهم مباشرة على شاشة كبيرة مقامة عند التقاطع الاقرب، ولتفادي الظهور على «شاشة العار» هذه يتعين عليهم دفع غرامة قدرها 20 يوان (3 دولارات).

ويعتبر المجتمع الصيني القابع تحت حكم الحزب الشيوعي من اكثر المجتمعات التي يخضع مواطنوها للمراقبة مع نحو 176 مليون كاميرا مراقبة قيد العمل، كما ان الاشخاص الذين استمزجت آراؤهم عند تقاطع في شنغهاي لا يبدون منزعجين من هذه التقنية الجديدة.