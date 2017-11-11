لو قارنا بين النسبة المخصصة لحاسة الشم في دماغ الكلب والإنسان لوجدنا انها 40 مرة اكبر عند الكلب، فقد أشارت دراسات الى ان أنف الكلب حساس لدرجة ان بإمكانه كشف الغضب والتوتر وبعض الأمراض كداء السكري وسرطان الجلد.

حاسة الشم الاستثنائية هذه تستخدم في مجالات عدة كعمليات البحث في الأنقاض والكشف عن وجود متفجرات او مخدرات.

أنف الكلب مؤلف من منخرين يفصل بينهما حاجز. وبعكس الإنسان الذي يتنفس ويشم بواسطة المجاري التنفسية عينها، تقوم طية صغيرة من نسيج، بفصل الهواء لحظة دخوله أنف الكلب، الى منطقتين: الأولى ليتنفس ـ فيتوجه الهواء نحو الرئتين ـ والثانية مخصصة للشم.